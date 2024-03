OK SHOPPING CENTER, un nou mall pentru bistriteni!

OK SHOPPING CENTER, cel mai indraznet proiect al dezvoltatorului Marius Negrea, isiaranjeaza ultimele piese pentru a fi gata de lansare.Suntem mandri sa anuntam stadiul avansat al lucrarilor laOK SHOPPING CENTER, un proiectcare isi are radacinile in inima comunitatii bistritene.De la inceput, am avut un devotament ferm fata de acest oras si fata de locuitorii sai, iar astazi, nebucuram sa vedem cum visul nostru devine realitate.OK SHOPPING CENTER este un proiect construit de bistriteni ... citește toată știrea