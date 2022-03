Opt puncte de autorecenzare asistata, la Bistrita!

A debutat Recensamantul Populatiei si Locuintelor, odata cu etapa de autorecenzare, care va avea loc in intervalul 14 martie - 15 mai. Din 16 mai pana in 17 iulie, se va desfasura etapa de colectare a datelor de catre recenzori, prin interviuri fata in fata (inregistrarea datelor in chestionarul electronic, cu ajutorul tabletelor)."Primaria Bistrita a oferit spatiu pentru recrutarea si instruirea recenzorilor, incheind contracte de prestari servicii cu 20 de recenzori pentru autorecenzarea ... citeste toata stirea