Organizatia judeteana a Partidului National Liberal este in ultimul timp tinta unor capcane electorale. Cei trei consilieri judeteni vor fi exclusi din randul PNL

Organizatia judeteana a Partidului National Liberal este in ultimul timp tinta unor capcane electorale.Desi la nivel national cat si la nivel judetean hotararea PNL este "Fara aliante cu binomul PSD-AUR", in Bistrita-Nasaud, atat la nivel municipal cat si la nivel judetean, s-a incercat aducerea in derizoriu a hotararii luate statutar la nivel national.La nivelul consiliului local Bistrita, "capcana" social-democrata a dat gres, liberalii neacceptand "mana intinsa" de PSD pentru un post de ... citește toată știrea