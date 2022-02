Ovidiu Cretu, fostul primar al Bistritei, membru in Consiliul de Supraveghere al Organizatiei Europene de Planificare Strategica

Ing. Ovidiu Cretu, fostul primar al municipiului Bistrita in perioada 2008-2020, a fost cooptat ca membru in Consiliul de Supraveghere al Organizatiei Europene de Planificare Strategica."Aceasta este o pozitie onorabila in cadrul Consiliului. Pe parcursul viitoarei noastre colaborari, membrii Consiliului de Supraveghere vor fi invitati, o data pe an de catre organizatie, la una dintre marile noastre conferinte intr-o tara europeana, unde vor fi propuse si discutate problemele de functionare a ... citeste toata stirea