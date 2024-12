Paraschiva Bors - multipla campioana de atletism si cadru didactic dedicat - va fi distinsa cu titlul de Cetatean de Onoare al judetului Bistrita-Nasaud

Paraschiva Bors, cu o cariera de exceptie in atletism, fiind multipla campioana nationala, balcanica, europeana si mondiala in probe de alergare montana, semimaraton, cros si probe de pista la categoria Masters, dar, in acelasi timp, si un cadru didactic dedicat carierei sale, este un nume de referinta in sport, un profesor de exceptie si un model inspirational pentru tanara generatie.Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud ii va conferi titlul de Cetatean de Onoare al judetului Bistrita-Nasaud, ... citește toată știrea