Administratia publica locala a comunei Parva a finalizat amenajarea Parcului de aventura, in "cel mai frumos loc de pe planeta", dupa cum il descrie primarul Ioan Strugari."Parcul de aventura a fost amenajat in zona Haliboc, asa cum se numea altadata, un loc care s-a transformat in ultimii doi ani. E un parc tematic destinat "micii distractii" pentru copii. A fost o investitie facuta prin fonduri europene si cu contributie de la bugetul local. A ajuns la o valoare de aproximativ un milion de ... citeste toata stirea