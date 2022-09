Parcuri fotovoltaice la Ghinda, pe 100 de hectare, si in Parcul Industrial, din fonduri europene

Primaria municipiului Bistrita intentioneaza sa amenajeze doua campuri de parcuri fotovoltaice in localitatea componenta Ghinda si in Parcul Industrial Bistrita Sud, asta pe fondul cresterii pretului energiei. Investitiile ar urma sa fie finantate din fonduri europene."Pentru a degrava cat mai mult bugetul municipiuui, gandim amenajarea unui camp de panouri fotovoltaice - vorbim de doua investitii - din bani europeni. Nu excludem nici posibilitatea de a intra in parteneriat cu o societate ... citeste toata stirea