Parintele Vasile Beni: A fi mama inseamna sa traiesti intre bucurie si durere, dar mereu cu nadejde in Dumnezeu

Sursa: Rasunetul
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 10:23
O mama a fost intrebata pe care dintre copii ii iubeste mai mult...

Raspunsul a fost unul sincer: Pe cel bolnav pana se face sanatos, pe cel plecat pana se intoarce, pe cel mic pana creste mare si pe toti ii iubesc, pana voi muri. Iar dupa plecarea mea din lumea aceasta pamanteana, voi veghea asupra tuturor, pentru ca a mamei rugaciuni in viata fac numai minuni...

Dragii si bunii nostri credinciosi!

Evanghelia Duminicii a douazecea dupa Rusalii, in care ni se descrie minunea invierii fiului ...citește toată știrea

