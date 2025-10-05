Editeaza

Parintele Vasile Beni: Cand ierti, nu-l eliberezi doar pe celalalt, ci mai ales pe tine insuti

Sursa: Rasunetul
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 07:37
19 citiri
Se spune ca doi oameni au fost tinuti ani de zile intr-o temnita cumplita. In cele din urma au fost eliberati.

Dupa ce au iesit, unul dintre ei i-a spus celuilalt: - Eu nu-i voi ierta niciodata pe cei care ne-au chinuit asa!

Celalalt i-a raspuns linistit: - Atunci tu inca esti prizonier... Eu i-am iertat, ca sa fiu liber.

Dragii si bunii nostri credinciosi!

Evanghelia Duminicii de astazi, a 19-a dupa Rusalii, ne pune inainte o porunca ce pare grea si uneori chiar imposibila: "Iubiti pe ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Presedintele Emil Radu Moldovan: Castelul Teleki din Comlod se pregateste si el sa devina un reper al patrimoniului si culturii din judetul nostru
Castelul Teleki din Comlod se pregateste si el sa devina un reper al patrimoniului si culturii din ...
Festivalul Educatiei - Editia I. Conferinte, targ al ONG-urilor, concerte, discutii intre tineri si specialisti
Bistrita gazduieste, in perioada 7 - 8 octombrie 2025 , prima editie a Festivalului Educatiei , un ...
Expozitia de arta fotografica Cum respira pamantul a regizorului Dan Mihalcea va fi vernisata la Complexul Muzeal
Expozitia personala itineranta de fotografie Cum respira pamantul a regizorului Dan Mihalcea va fi ...
ActualitateBusinessSportLife Show