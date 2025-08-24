Editeaza

Parintele Vasile Beni: Diferenta dintre a tine minte si a tine minte raul

Sursa: Rasunetul
Duminica, 24 August 2025, ora 07:10
A tine minte raul inseamna a hrani ura, dorinta de razbunare, amaraciunea. Aceasta nu mai este iertare... A-ti aminti ce s-a intamplat, dar fara ura si fara dorinta de rau pentru celalalt, aceasta este iertarea adevarata... Nu uitam intamplarea, ci doar ne pastram amintirea ca lectie, fara ura. Iertarea adevarata este atunci cand amintirea nu mai aduce manie...

Dragii si bunii nostri credinciosi!

Cand Mantuitorul nostru Iisus Hristos, a fost intrebat de Sfantul Apostol Petru "Doamne, de cate ...citește toată știrea

