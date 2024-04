Parintele Vasile Beni: Facandu-ne semnul sfintei Cruci, ne amintim cine este Dumnezeu si ce a facut El pentru noi

Priviti sfanta Cruce, zice fericitul Augustin. Mantuitorul are capul plecat pentru a-i saruta pe toti oamenii; inima deschisa pentru a-i primi in ea; bratele deschise pentru a-i imbratisa si corpul intins pentru a-i rascumpara. Ganditi-va cat de mari sunt aceste dovezi de iubire pentru noi.Dragii nostri credinciosi!Duminica a treia din Postul Mare este inscrisa in calendarul crestin ortodox ca fiind Duminica Sfintei Cruci. Iar inainte de a incepe sfanta Liturghie, de pe Sfanta Masa din ... citește toată știrea