Editeaza

Parintele Vasile Beni: In limbajul curent, prin "purtarea crucii" se intelege acceptarea propriei conditii, iar pe langa aceasta, a suporta si a ajuta pe altii

Sursa: Rasunetul
Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 07:56
15 citiri
Crucea nu e doar povara, e si scut

La o femeie foarte credincioasa, intr-o noapte i se arata Iisus in vis cu doua cununi in maini, una de aur si una de spini... Alegeti una din cele doua si pune-o pe capul tau... Daca o vei alege pe cea de aur... Daca o vei alege pe cea de spini..,

Textul Evangheliei la Duminica dupa Inaltarea Sfintei Cruci-" Zis-a Domnul: Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-si ia crucea si sa-Mi urmeze Mie. Caci cine va voi sa-si scape viata si-o va ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Judecatorii Ladislau Balazsy-Titieni si Gheorghe Buta si avocatii Corneliu Muresan si Vasile Pahone dau numele unor sali de judecata civile la Palatul de Justitie din Bistrita
Un eveniment de importanta simbolica si institutionala pentru comunitatea juridica din judetul ...
O ora de dirigentie altfel la Clubul Cultural CosBook al Bibliotecii Judetene!
Liceul de Muzica "Tudor Jarda" Bistrita / Club Impact - Just Say Yes! / Educatistic / Centrul Roman ...
Barbat din Lunca Lesului, retinut pentru incalcarea ordinului de protectie
La data de 17 septembrie a.c., in cadrul cercetarilor efectuate, politistii Sectiei 4 Politie Rurala ...
ActualitateBusinessSportLife Show