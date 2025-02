Parintele Vasile Beni: Mosii de iarna. Sa pastram amintirile frumoase si sa-i pomenim in rugaciuni

Dragii si bunii nostri credinciosi!Daca prin cult, in general, intelegem orice forma sau act religios care este menit sa-l puna pe om in legatura cu bunul Dumnezeu, prin cultul mortilor intelegem acel act religios prin care credinciosul de pe pamant este in legatura cu cel plecat din viata aceasta trecatoare in viata cea vesnica.Se stie, dar este bine de amintit ca de fiecare data cand se savarseste Sfanta si dumnezeiasca Liturghie ii pomenim pe cei plecati dintre noi "Pe toti cei adormiti ... citește toată știrea