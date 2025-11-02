Editeaza

Parintele Vasile Beni: O pilda care nu ne lasa indiferenti, o pilda care ne deschide ochii sufletului spre realitatea vesniciei

Sursa: Rasunetul
Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 08:39
Evanghelia de astazi este una dintre cele mai cutremuratoare pilde rostite de Mantuitorul: pilda bogatului nemilostiv si a saracului Lazar. O pilda care nu ne lasa indiferenti, o pilda care ne deschide ochii sufletului spre realitatea vesniciei si spre adevarata valoare a vietii omenesti.

Doua vieti despartite de o poarta. Evanghelia incepe simplu:

"Era un om bogat, care se imbraca in porfira si vison si se veselea in toate zilele in chip stralucit."
"Si era un sarac, anume Lazar, care zacea ...citește toată știrea

