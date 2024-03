Parintele Vasile Beni: Practica liturgica a Ortodoxiei, o relatie duhovniceasca in care Dumnezeu si omul isi vorbesc reciproc

"In calitate de fii ai Bisericii Ortodoxe fiecare dintre noi suntem datori sa invatam, sa pastram, si sa transmitem din generatie in generatie Ortodoxia, adica invatatura adevarata despre Dumnezeu intreit in Persoane: Tatal, Fiul si Duhul Sfant, despre Sfanta Cruce, despre Maica Domnului, despre Icoane si despre Sfinti"Dragii nostri credinciosi!Prima duminica din Postul Mare este inscrisa in calendarul crestin ca fiind Duminica Ortodoxiei. Duminica Ortodoxiei marcheaza un eveniment concret ... citește toată știrea