Parintele Vasile Beni: Sarbatoarea Nasterii Maicii Domnului si deschiderea noului an scolar ne aduc lumina, speranta si bucurie

Sursa: Rasunetul
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 07:22
Copiilor le dorim minte luminata si inima curata. Dascalilor - intelepciune, rabdare si puterea de a-i calauzi cu dragoste. Iar parintilor - binecuvantare si tarie, pentru a-si sprijini copiii pe drumul cunoasterii.

Dragii si bunii nostri credinciosi!

Ziua de 8 septembrie este o zi de sarbatoare plina de lumina si nadejde. Nasterea Maicii Domnului ne arata ca Dumnezeu nu intarzie niciodata, ci lucreaza la vremea potrivita. Acolo unde oamenii cred ca nu mai este nici o speranta, El deschide ...citește toată știrea

