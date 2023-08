USR a depus, miercuri, o solicitare oficiala pentru convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara, in perioada 17 august - 1 septembrie 2023, pentru reexaminarea proiectului de lege privind pensiile speciale. Amanarea reanalizarii proiectului de lege in Parlament reprezinta un semnal clar ca PSD si PNL nu vor, de fapt, eliminarea pensiilor speciale.In cererea inaintata astazi de USR se arata ca a trecut mai mult de o saptamana de la publicarea motivarii deciziei nr. 467/2023 a Curtii ... citeste toata stirea