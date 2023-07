Institutia Prefectului a anuntat ca serviciile publice comunitare de Pasapoarte si Permise/Inmatriculari auto vor fi relocate in fostul sediu administrativ al LDP, pe str. Cuza Voda. Imobilul a fost achizitionat de Primaria municipiului Bistrita care-l va da in folosinta Institutiei Prefectului pe o perioada de 12 luni.Relocarea ar urma sa se faca in weekend, in maximum doua saptamani, astfel incat sa nu fie perturbata activitatea celor doua servicii atat de solicitate de cetateni. ... citeste toata stirea