Patimile a cinci ziaristi din cauza literei A

Urmaresc presa scrisa, atat cat mai este.Televiziunile imi ocupa o parte din vreme. Gasesc numeroase scapari, ca sa nu spun greseli, de ortografie sau de alta natura. Acest fapt ma duce inapoi, in timp, atunci cand pentru o litera au fost pedepsiti cinci ziaristi. Se intampla inainte de 1989, in redactia ziarului judetean, de atunci "Ecoul". Ziarul aparea saptamanal in 12 pagini. La o editie a ziarului din acea vreme, in tipografie lucrau: doi corectori, doi redactori-cap limpede, unul de la ... citește toată știrea