Patru barbati retinuti, dupa un scandal dintr-un club din Bistrita

La data de 9 noiembrie a.c., ca urmare a probatoriului administrat intr-un dosar penal aflat in instrumentare politistilor de la Serviciului de Investigatii Criminale, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud, a fost dispusa retinerea a patru barbati, cercetati pentru comiterea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice.In fapt, in dimineata de 6 noiembrie a.c., politistii si jandarmii au intervenit la un scandal, sesizat prin 112, produs intr-un club ... citeste toata stirea