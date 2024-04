Paul Stir: Punem in valoare "Lacul Caianului"! Urmeaza amenajarea unui parc de aventura!

Autoritatile locale din Caianu Mic pun in valoare potentialul turistic local. In baza unui protocol de colaborare, incheiat intre Primaria Caianu Mic si Ocolul Silvic Beclean, au inceput actiunile de amenajare pentru "Traseul Educativ Padurea Valea Coldaului-Lacul Caianului", avand scop didactic si de prezentare a faunei si florei specifice zonei, pentru elevii si studentii care vor face practica in zona."Asa cum am mai anuntat si cu alte ocazii, avem planuri mari legate de ,,Lacul Caianului" ... citește toată știrea