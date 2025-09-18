Editeaza

Pe 20 septembrie, fii parte din cea mai mare actiune de curatenie! Let's Do It, Romania! 15 ani de curatenie, 1 zi de mobilizare nationala si o lege

Sursa: Rasunetul
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 07:15
Pe 20 septembrie 2025, Romania se mobilizeaza din nou pentru un scop comun: un mediu natural mai curat si mai responsabil! Let's Do It, Romania! da startul editiei aniversare a Zilei de Curatenie Nationala, sub mesajul "Prietenul la curatenie se cunoaste", o campanie care sarbatoreste 15 ani de fapte concrete si milioane de voluntari implicati.

Peste 150.000 de voluntari din toate cele 41 de judete s-au inscris deja pentru a participa simultan la cea mai mare miscare sociala din Romania ...citește toată știrea

