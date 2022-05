Pe data de 1 iunie, Serviciul Public Comunitar de Pasapoarte din Bistrita va lucra exclusiv pentru minori

Cu ocazia sarbatoririi Zilei Internationale a Copilului, structura ce functioneaza in cadrul Institutiei Prefectului din Piata "Petru Rares" isi deschide portile si ii asteapta pe copii cu surprize inedite in cadrul evenimentului "Pasaport pentru Vacanta".Astfel, miercuri, 1.06.2022, in intervalul orar 8.00-14.00, fara programare prealabila, vor putea fi depuse, la ghiseu, pe baza de bon de ordine, cererile de eliberare a pasapoartelor pentru cei cu varsta sub 18 ani. Acestia se pot prezenta ... citeste toata stirea