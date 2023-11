Concurs din sursa externa pentru ocuparea a 1 (unu) post vacant de medic rezident in ultimul an / specialist / primar (medicina generala/medicina de familie)Penitenciarul Bistrita selectioneaza candidati, in vederea ocuparii prin concurs a urmatorului post vacant, dupa cum urmeaza:- 1 (unu) post vacant de medic rezident in ultimul an / specialist / primar (medicina generala/medicina de familie).Conditiile pentru participarea candidatilor, documentele necesare inscrierii, bibliografia si ... citeste toata stirea