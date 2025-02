Pensionarii romani cu domiciliul in strainatate au obligatia de a transmite Certificatul de viata semestrial!

IMPORTANT pentru pensionarii stabiliti in strainatate!Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrata in vigoare la data de 1 septembrie 2024, pensionarii nerezidenti (cu domiciliul in strainatate) au obligatia de a transmite Certificatul de viata semestrial, astfel:Prima verificare: Certificatul de viata trebuie transmis in perioada 1 ianuarie-31 martie.A doua verificare: Certificatul de viata trebuie transmis in perioada 1 iulie-30 septembrie.Certificatul de ... citește toată știrea