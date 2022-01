Perchezitii in judet! Grupare specializata in comiterea infractiunilor de distrugere prin incendiere si furt calificat, destructurata de politisti

Membrii unei grupari infractionale specializata in comiterea infractiunilor de distrugere prin incendiere si furt calificat, au fost retinuti pentru 24 de ore, de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Bistrita-Nasaud, in urma unor perchezitiiLa data de 9 ianuarie a.c., politistii din Bistrita-Nasaud au descins la locuintele a trei barbati si o femeie, banuiti de comiterea mai multor infractiuni, intr-un dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigatii Criminale, sub ... citeste toata stirea