Editeaza

Persoana cazuta in fantana la Bistrita Bargaului

Sursa: Rasunetul
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 15:56
16 citiri
Un echipaj de prim ajutor SMURD si un echipaj de terapie intensiva mobila intervin in localitatea Bistrita Bargaului pentru acordarea primului ajutor ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bistrita
Locuinte nZEB, la Beclean! Contract de finantare semnat de viceprimarul Cristian Nicula
Sesiuni lunare de informare, consiliere si promovare, dedicate comunitatilor din teritoriul GAL Lider Bistrita-Nasaud!
Medalii pentru sportivii de la Clubul de Judo si Arte Martiale Bistrita, la Sighisoara! Sensei Vasile Bodea, recompensat cu 5 Dan de Federatia Romana de Judo
Deputatul Diana Morar: Veste buna pentru mediul de afaceri din Romania! Vot online in adunarile generale ale societatilor
Gloria, invinsa in deplasare de CSM Corona Brasov, 25-24. Fiecare echipa a dominat cate o repriza
Finantare de 5 milioane lei pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii Sarata, prin Programul "Anghel Saligny"
Cele mai citite stiri
Aurel Ghiba: Daca Dumnezeu nu e, nimic nu e
Am lecturat cu deosebita atentie articolul preotului Vasile Remi, publicat in "Rasunetul" compunere ...
Judecatorii Ladislau Balazsy-Titieni si Gheorghe Buta si avocatii Corneliu Muresan si Vasile Pahone dau numele unor sali de judecata civile la Palatul de Justitie din Bistrita
Un eveniment de importanta simbolica si institutionala pentru comunitatea juridica din judetul ...
Mircea Popa (Bravo) si Cristian Ilisuan - Cetateni de onoare ai orasului Beclean
"Am avut azi deosebita onoare de a le inmana beclenarilor Mircea Popa si Cristian Ilisuan titlul de ...
ActualitateBusinessSportLife Show