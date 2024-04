Personalitati ale lumii antice mai putin cunoscute... PIRUS (319 - 275 i.Hr.) - regele Epirului

EPIRUL - era in antichitate un tinut din Peninsula Balcanica situat in nordul Greciei si vestul Macedoniei, dominat de Muntii Pindului, cu vai si culoare, locuit de o populatie tracica ce se ocupa in principal cu cresterea vitelor si a oilor. Conditiile de viata erau aspre ceea ce i-a facut sa devina buni soldati, foarte rezistenti si tenace. Pe litoralul Marii Ionice si in insulele din apropiere, grecii intemeiaza multe colonii prin intermediul carora influenteaza modul de viata al ... citește toată știrea