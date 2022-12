Ministerul Dezvoltarii finanteaza 48 de noi investitii, in 41 de localitati din Romania, prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat ministrul dezvoltarii, Cseke Attila.Proiectele, in valoare totala de 289.835.287,75 de lei, au fost depuse in cadrul celei de-a doua runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul ... citeste toata stirea