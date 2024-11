Peste 260.000 de alegatori sunt asteptati la urne, in Bistrita-Nasaud, pentru a-si vota candidatul favorit la prezidentiale

In judetul Bistrita-Nasaud, duminica, sunt asteptati la urne 260.226 de alegatori inscrisi in listele electorale permanente, in cele 314 sectii de votare, potrivit datelor furnizate de catre Autoritatea Electorala Permanenta.Buletinele de vot si celelalte materiale necesare la sectiile de votare pentru desfasurarea procesului electoral au fost transportate sambata, sub paza cadrelor MAI.Votarea se desfasoara duminica, 24 NOIEMBRIE 2024, intre orele 7.00 - 21.00. In eventualitatea ... citește toată știrea