Inspectorul scolar general, prof. Mircea Cristian Nicula, a anuntat, in cadrul sedintei Colegiului Prefectural, ca in anul scolar 2022-2023 in clasa a VIII-a, invatamant de masa sunt un numar de 2861 elevi. Incheierea anului scolar pentru elevii de clasa a VIII-a ar trebui sa aiba loc in data de 9 iunie 2023.Pentru sustinerea probelor vor fi constituite un numar de ... citeste toata stirea