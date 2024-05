Peste 300 de locuri de munca ofertate de angajatori la Bursa generala a locurilor de munca organizata de AJOFM BN!

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud va organiza in data de 17 mai 2024, incepand cu ora 10,00, Bursa generala a locurilor de munca. Pana la aceasta data 39 de agenti economici au confirmat participarea la bursa, oferind 329 locuri de munca vacante, anunta Otilia Rapan, director executiv al AJOFM BN.Dintre meseriile ofertate la bursa, amintim: administrator IT, agent comercial, agent asigurari, ajutor bucatar, ajutor ospatar, ambalator manual, analist IT, ... citește toată știrea