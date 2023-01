Peste 4500 de persoane si-au gasit un loc de munca cu sprijinul AJOFM Bistrita - Nasaud

In anul 2022, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Bistrita - Nasaud au fost incadrate in munca 4557 persoane, dintre care 2222 femei. Din totalul persoanelor ocupate, 2738 au peste 45 de ani, 287 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 575 au intre 25 si 35 de ani, iar 957 sunt tineri sub 25 de ani ."In functie de rezidenta, din totalul persoanelor incadrate in munca, 1932 provin din mediul urban, iar 2625 persoane sunt din ... citeste toata stirea