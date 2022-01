Piata Decebal va fi modernizata printr-un credit contractat de Primaria Bistrita

Primarul Ioan Turc a declarat ca una dintre prioritatile administratiei o reprezinta modernizarea Pietei Decebal. In proiectul de buget este prevazuta suma de 250.000 lei pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice."Modernizarea Pietei Decebal o vom realiza din credit, in primul rand pentru ca orasul are nevoie de aceasta piata cat de repede. Stiti ce conditii sunt in Piata Decebal. Pe de alta parte, pentru a nu subtia componenta de bani europeni pe o investitie care altminteri este ... citeste toata stirea