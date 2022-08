Planul Judetean Antidrog nu a primit avizul Colegiului Prefectural. Prefectul Mica Oprea: Trebuie sa recunoastem problema, propuneti masuri concrete!

Colegiul Prefectural nu a avizat Planul local de actiune Bistrita-Nasaud pentru implementarea Strategiei nationale in domeniul drogurilor 2022-2026, acesta urmand sa fie imbunatatit in perioada urmatoare prin transpunerea unor masuri concrete care vor fi luate in judetul nostru. Atat prefectul Mica Oprea, cat si subprefectii Ioan Zagrean si Decsei Atilla, au mentionat ca se impun o serie de sedinte de lucru in care sa fie cooptati toti factorii responsabili si in urma carora sa fie prevazute ... citeste toata stirea