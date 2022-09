Podul peste raul Sieu, de la Saratel, va fi finalizat pana la sfarsitul acestui an!

Podul peste raul Sieu, pe Drumul Judetean 172 G, intre Saratel si DJ 154, prinde contur. Presedintele Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, Emil Radu Moldovan, vicepresedintele Ciprian Kecskes-Simionca si directorul executiv Ciprian Oprea-Ceclan au desfasurat au evaluat stadiul lucrarilor. Potrivit administratiei judetene, podul va fi gata in acest an. In urma procedurii de achizitii publice, contractul de lucrari a fost adjudecat de catre compania Indemanarea Construct. Valoarea investitiei se ... citeste toata stirea