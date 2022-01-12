Poiana Ilvei a depasit o incidenta de 10 la mia de locuitori! Sangeorz Bai a trecut de 3

Miercuri, 12 Ianuarie 2022, ora 13:57
10 citiri
INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 12.01.2022
UAT
RATA DE INFECTARE
POIANA ILVEI
10,83
NEGRILESTI
7,86
BUDESTI
3,97
SANMIHAIU DE CAMPIE
3,82
SIEU-MAGHERUS
3,77
LUNCA ILVEI
3,66
CHIUZA
3,6
ORAS SANGEORZ-BAI
3,45
LESU
3,09
CHIOCHIS
2,97
URIU
2,91
MUNICIPIUL BISTRITA
2,74
MAIERU
2,42
ORAS BECLEAN
2,13
CICEU-GIURGESTI
2,12
COSBUC
2,03
ILVA MARE
1,65
MATEI
1,64
NIMIGEA
1,49
DUMITRITA
1,47
REBRA
1,43
RODNA
1, ...citeste toata stirea