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Poiana Ilvei a depasit o incidenta de 10 la mia de locuitori! Sangeorz Bai a trecut de 3

Sursa: Rasunetul
Miercuri, 12 Ianuarie 2022, ora 13:57
10 citiri
Poiana Ilvei a depasit o incidenta de 10 la mia de locuitori! Sangeorz Bai a trecut de 3
Rasunetul
INCIDENEsA CAZURILOR DE COVID-19 PE UNITAEsI ADMINISTRATIV-TERITORIALE - 12.01.2022

UAT

RATA DE INFECTARE

POIANA ILVEI

10,83

NEGRILESTI

7,86

BUDESTI

3,97

SANMIHAIU DE CAMPIE

3,82

SIEU-MAGHERUS

3,77

LUNCA ILVEI

3,66

CHIUZA

3,6

ORAS SANGEORZ-BAI

3,45

LESU

3,09

CHIOCHIS

2,97

URIU

2,91

MUNICIPIUL BISTRITA

2,74

MAIERU

2,42

ORAS BECLEAN

2,13

CICEU-GIURGESTI

2,12

COSBUC

2,03

ILVA MARE

1,65

MATEI

1,64

NIMIGEA

1,49

DUMITRITA

1,47

REBRA

1,43

RODNA

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