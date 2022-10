Politistii au emis un ordin de protectie provizoriu, dupa ce un barbat si-a agresat sotia si fiica

La data de 1 octombrie a.c., in urma unei interventii la un eveniment, politistii Biroului de Ordine Publica s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infractiunii de violenta in familie. Totodata, impotriva unui barbat, de 40 de ani, din Bistrita au emis un ordin de protectie provizoriu."La fata locului, politistii au constatat faptul ca, in dimineata de 1 octombrie, in jurul orei 00.45, pe fondul consumului de alcool si a ... citeste toata stirea