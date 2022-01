Politistii si jandarmii vor derula activitati de informare si verificare, pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19!

Avand in vedere incidenta in crestere a cazurilor de infectie cu COVID-19, in judetul Bistrita-Nasaud, politistii si jandarmii din toate subunitatile desfasoara activitati de informare a cetatenilor cu privire la obligatiile pe care le au, dar si activitati de verificare.Acestia vor acorda o atentie deosebita verificarilor privind organizarea unor evenimente private, scopul actiunilor fiind de a proteja si de a limita raspandirea virusului Sars-Cov-2.Va reamintim ca starea de alerta a fost ... citeste toata stirea