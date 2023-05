Sub egida Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud, a Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud, Muzeul "Cuibul visurilor" Maieru va invita incepand cu data de vineri, 19 mai 2023, la expozitia de pictura "Popas in amintiri" a artistului plastic Gheorghe Toxin.Nascut in Campulung Moldovenesc la 16 ianuarie 1944, a absolvit Liceul "Dragos Voda" din orasul natal, a urmat Facultatea de Arte Plastice din Iasi, finalizand in anul 1965 la clasa profesorilor N. Florea si F. Bartok.Realizeaza scenografia ... citeste toata stirea