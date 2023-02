Populatia rezidenta a judetului, in crestere fata de acum 10 ani! Varsta medie - de 40,5 ani - ne plaseaza pe locul patru la nivel national!

Rezultatele provizorii ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor runda 2021 (RPL2021) arata o populatie rezidenta a judetului Bistrita-Nasaud de 296 mii persoane (295988 persoane), in crestere cu 9,8 mii locuitori (9763 persoane) fata de recensamantul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populatiei rezidente este de sex feminin (149 mii, reprezentand 50,4 %) si traieste in mediul rural (185 mii, reprezentand 62,4%), se arata in comunicatul transmis de Directia Regionala de Statistica ... citeste toata stirea