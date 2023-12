Am mereu in minte si inima anii de acasa, drept leagan a unei lumi care abordeaza existenta noastra, a casei vizavi de Sf. Biserica, din satul de peste rau, din acel univers spiritual numit vatra. Si iata ca din piatra, lut, lemn de stejar, var, s-a nascut un nou univers compus din doua incaperi, casa si tinda, avand ca stapan gandul, ca doar la inceput, el a fost. Imi apare tarnatul cu stalpii atat de zvelti si de firavi, cu atatea crestaturi adanci.Lutul care se afla pretutindeni in trupul ... citeste toata stirea