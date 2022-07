Post de Politie Locala, la Sarata si Sigmir

Primarul Ioan Turc a anuntat ca, dupa posturile fixe ale Politiei Locale de la Viisoara si din Subcetate, municipalitatea va deschide un astfel de punct permanent si la Sarata si Sigmir."In momentul de fata avem o problema legata de resursa umana, in sensul in care e perioada de concedii, avem si politisti locali in concediu medical. Printr-o revizuire a organigramei, la care lucrez, pe de alta parte, prin renuntarea la paza de la Piata Centrala nr. 6, in intervalul orar 22-06, vom ... citeste toata stirea