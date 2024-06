Pr. Alin Ciprian Cindea: Bucuria deplina a comuniunii

Iar acum, vin la Tine si acestea le graiesc in lume, ca sa fie deplina bucuria Mea in ei. (Ioan 17,13)Aceasta rugaciune, rostita de Isus cu putin timp inainte de patima Sa, este o marturie a dragostei nemarginite pe care o are pentru cei care cred in El, dar si o invitatie la o viata traita in comuniune cu Dumnezeu. Domnul isi dezvaluie dorinta profunda ca ucenicii Sai sa traiasca viata in bucurie deplina, bucurie pe care o vor gusta traind in comuniune intre ei si impreuna cu Dumnezeu. ... citește toată știrea