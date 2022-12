Pr. Dr. Maxim Morariu: Sa lasam ca blandetea Sf. Ierarh Nicolae sa ni se strecoare in suflet si sa ne molipseasca!

Iubitii mei,Sfantul Nicolae a supravietuit in constiinta populara invaluit intr-un nimb de lumina. Chipul lui a devenit sinonim in istoria aghiografiei crestine cu ingemanarea perfecta intre dreptate, blandete si dragoste. Privind inspre el, oricine poate vedea cum se savarseste lucrarea divina in viata celor ce urmeaza poruncile. In portretul sau s-au interferat dragostea de Dumnezeu, asceza, ravna pentru cele sfinte si calitatea de om ce imparte justitia in numele Creatorului. O astfel de ... citeste toata stirea