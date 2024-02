Pr. Radu Liviu Rosu: Akedia - amortirea sufletului

"Akedia nu este urmata de o alta patima pentru ca le are in ea pe toate" - Sfintii ParintiSfantul Ioan Scararul - este slabanogire a sufletului, neputinta a mintii; ea ii linguseste pe cei lumesti si Il defaimeaza pe Dumnezeu, ca este nemilostiv si nu-l iubeste pe om. Ca urmare a inrobirii vointei omului ( dependenta si nu numai) se pierd puterile sufletului ceea ce duce inevitabil la starile patologice ale intristarii si akediei.Sfantul Ignatie Briancianinov defineste akedia in felul ... citește toată știrea