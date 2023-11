"Cand va surprindeti alunecand in asteptare...iesiti repede din ea. Intrati in momentul prezent. Fiti, pur si simplu, si bucurati-va de sentimentul vietii. Cand sunteti prezent, nu este niciodata nevoie sa asteptati ceva" - Ekhart TolleDragi cititori! Subiectul pe care vreau sa-l dezvolt in acest articol vine in urma experientei mele in lucrul cu persoanele dependente, pentru care AZI, este unul dintre cele mai importante momente din viata lor, mai ales cand se afla la inceputul recuperarii, ... citeste toata stirea