Pr. Radu Liviu Rosu: Frica - sentimentul involutiei

"Nu ca sa va rusinez va scriu acestea, ci ca sa va dojenesc, ca pe niste copii ai mei iubiti." (I Corinteni, IV,14)Dragi cititori, continuam incursiunea noastra in ceea ce priveste autodescoperirea personala din Pasul 4, auto descoperire care pentru persoanele dependente in special provoaca multa frica. Gandul la ce am putea descoperi in interiorul nostru ne sperie, asa ca preferam sa ne ingropam capul in nisip ca strutii si refuzam sa ne confruntam cu latura noastra umbrita.Terapia de ... citește toată știrea