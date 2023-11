"Modestia, smerenia si umilinta trebuie sa devina exercitiul cotidian al unei coaceri interioare, altfel Il alungi pe Dumnezeu din tine" - Constantin SeverinDragi cititori, iata-ne ajunsi in prima saptamana din Postul Craciunului. O perioada aleasa in care ne pregatim sufleteste sa-L primim in ieslea sufletelor noastre pe Pruncul din Betleem. Postul, insa, este nedesavarsit fara smerenie, milostenie si intrajutorare.Mantuitorul Hristos nu se poate identifica cu viziunea, cu optiunea, cu ... citeste toata stirea