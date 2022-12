Pr. Vasile Beni: Cei care mai avem parinti sa nu uitam sa mergem sa ii colindam

Dragii nostri credinciosi!Sarbatoarea Craciunului este ziua de nastere a pruncului Iisus. Iar printre cele mai frumoase zile din vremea copilariei, in viata fiecaruia dintre noi se poate aminti si ziua in care pentru prima data am mers la colindat.Sa nu uitam ca printre primi colindatori sa fie mama si tata, pentru ca atunci cand am fost copii, ei au fost cei care ne-au pregatit, ne-au invatat cum sa colindam, cum sa ne comportam, iar acum asteapta ca sa le trecem pragul casei pentru ai ... citeste toata stirea